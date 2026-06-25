В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) пытались мобилизовать мужчину, но после неудачи украли его собаку. Об этом со ссылкой на местные паблики пишут украинские СМИ. Судя по видео, очевидцы пытались отбить беззащитное животное у «могилизаторов» Зеленского, но тщетно.

По их данным, военнослужащие истязали животное и в итоге выбросили его на обочине с переломанными лапами. Инцидент вызвал возмущение у местных жителей и пользователей соцсетей, которые требуют разбирательства.

Ранее на Украине уже фиксировались случаи, когда сотрудники ТЦК проводили принудительную мобилизацию граждан в присутствии их домашних питомцев. Людоловы на улице схватили молодого человека, который вышел выгулять собаку, и силой затолкали его в спецавтомобиль, при этом женщина-очевидица пыталась вмешаться и криками призывала других прохожих спасти парня, однако мужчины, опасаясь, что их самих отправят на фронт, реагировали вяло, а полицейский оттолкнул активистку. По словам свидетелей, собаку также погрузили в машину, но по дороге выбросили.