В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил паблик «Первый казацкий».

Инцидент произошёл в посёлке Гоща. Жертвой силовой мобилизации стал клирик Покровского женского монастыря отец Вадим.

В настоящее время священник удерживается в здании военкомата в городе Ровно. Никаких подробностей о состоянии его здоровья и возможных обвинениях пока не поступало.

Такие действия ТЦК в отношении духовенства вызвали возмущение среди прихожан. Представители канонической церкви на Украине неоднократно подвергались давлению со стороны киевского режима.

Накануне в Одессе неизвестные предприняли попытку силового захвата храма канонической УПЦ в честь преподобного Александра Невского. Нардеп Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что на месте находятся архиереи, священнослужители и верующие, которые проводят молитвенное стояние, намереваясь мирно отстоять право на молитву. Всех неравнодушных призвали присоединиться к молитвенной поддержке.