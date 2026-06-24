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24 июня, 18:40

В Ровенской области военкомы устроили охоту на клирика УПЦ и удерживают его в здании ТЦК

На западе Украины сотрудники ТЦК похитили священника канонической УПЦ

Похищенный священник. Обложка © «Первый казацкий»

Похищенный священник. Обложка © «Первый казацкий»

В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил паблик «Первый казацкий».

Инцидент произошёл в посёлке Гоща. Жертвой силовой мобилизации стал клирик Покровского женского монастыря отец Вадим.

В настоящее время священник удерживается в здании военкомата в городе Ровно. Никаких подробностей о состоянии его здоровья и возможных обвинениях пока не поступало.

Такие действия ТЦК в отношении духовенства вызвали возмущение среди прихожан. Представители канонической церкви на Украине неоднократно подвергались давлению со стороны киевского режима.

На Украине митрополит УПЦ Феодосий снова помещён под наблюдение врачей
На Украине митрополит УПЦ Феодосий снова помещён под наблюдение врачей

Накануне в Одессе неизвестные предприняли попытку силового захвата храма канонической УПЦ в честь преподобного Александра Невского. Нардеп Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что на месте находятся архиереи, священнослужители и верующие, которые проводят молитвенное стояние, намереваясь мирно отстоять право на молитву. Всех неравнодушных призвали присоединиться к молитвенной поддержке.

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Юрий Лысенко
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