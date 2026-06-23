Неизвестные силой пытаются захватить храм УПЦ в Одессе

В Одессе силой пытаются захватить храм канонической УПЦ в честь преподобного Александра Невского. Как пишет нардеп Верховной рады Артём Дмитрук, неизвестные напали на храм.

На месте находятся архиереи, священнослужители и верующие УПЦ. Они проводят молитвенное стояние. Участники событий заявляют о намерении мирным образом выразить свою позицию и защитить право на молитву в храме.

«Верующих, имеющих возможность прибыть на место, призывают поддержать молитвенное стояние своим присутствием и общей молитвой», — пишет Дмитрук в Telegram-канале.

Ранее Life.ru писал, что руководство Киево-Печерской лавры намерено провести «очищение» Успенского собора от российского идеологического влияния в ходе его восстановления. Будут убраны «российские нарративы», которые, по его словам, были внедрены во время правления УПЦ.