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Регион
17 июня, 14:36

Из Успенского собора лавры в Киеве пообещали убрать «российские нарративы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savva Danylchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savva Danylchenko

Руководство Киево-Печерской лавры намерено провести «очищение» Успенского собора от российского идеологического влияния в ходе его восстановления. Генеральный директор заповедника Максим Остапенко заявил, что будут убраны «российские нарративы», которые, по его словам, были внедрены во время правления УПЦ.

Это коснётся и изображений наместника обители, митрополита Павла (Лебедя), которые также планируется удалить. Остапенко подчеркнул, что целью является избавление от символов, использовавшихся для «промывания мозгов» украинцев, и возвращение собору аутентичной айдентики украинского барокко.

«Я надеюсь, что в рамках восстановления Успенского собора будут убраны все российские нарративы, которые туда были «запакованы» во время правления УПЦ», — сказал он на пресс-конференции.

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15 июня одна из американских ракет попала в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Возможной причиной в Минобороны России называли поставки Киеву боеприпасов с истёкшим сроком годности. В Киеве тем временем потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО, обвинив Москву в причастности к этому удару.

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Наталья Демьянова
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