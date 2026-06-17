Из Успенского собора лавры в Киеве пообещали убрать «российские нарративы»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savva Danylchenko
Руководство Киево-Печерской лавры намерено провести «очищение» Успенского собора от российского идеологического влияния в ходе его восстановления. Генеральный директор заповедника Максим Остапенко заявил, что будут убраны «российские нарративы», которые, по его словам, были внедрены во время правления УПЦ.
Это коснётся и изображений наместника обители, митрополита Павла (Лебедя), которые также планируется удалить. Остапенко подчеркнул, что целью является избавление от символов, использовавшихся для «промывания мозгов» украинцев, и возвращение собору аутентичной айдентики украинского барокко.
«Я надеюсь, что в рамках восстановления Успенского собора будут убраны все российские нарративы, которые туда были «запакованы» во время правления УПЦ», — сказал он на пресс-конференции.
15 июня одна из американских ракет попала в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Возможной причиной в Минобороны России называли поставки Киеву боеприпасов с истёкшим сроком годности. В Киеве тем временем потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО, обвинив Москву в причастности к этому удару.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.