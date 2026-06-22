На Украине митрополит УПЦ Феодосий снова помещён под наблюдение врачей

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, представитель канонической Украинской православной церкви (УПЦ), был госпитализирован в кардиологическое отделение. Как сообщает Союз православных журналистов (СПЖ), врачи настоятельно рекомендовали его немедленную госпитализацию для наблюдения специалистов.

В настоящее время против митрополита Феодосия на Украине ведётся несколько судебных разбирательств. В 2023 году СБУ обвинила его в разжигании межконфессиональной розни и отрицании российской агрессии. В феврале 2024 года, после новых обвинений, он находился под домашним арестом, но затем суд смягчил меру пресечения, обязав его являться по вызову следствия. В конце прошлого года митрополит уже попадал в больницу в критическом состоянии, предположительно, из-за отравления тяжёлыми металлами, по информации СПЖ. Через месяц его выписали. В феврале этого года суд в Черкассах оштрафовал его за высказывания в адрес представителей Православной церкви Украины (ПЦУ).

Ситуация с УПЦ на Украине обострилась после событий 2014 года. Украинские власти активно поддерживают переход общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году. Отмечаются случаи лишения УПЦ прав на землю под храмами, силового захвата церквей сторонниками ПЦУ и нападений на священнослужителей. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, а также вводят против них санкции. В августе 2024 года был подписан закон, фактически направленный на запрет деятельности УПЦ на Украине. 2 июля 2025 года митрополит Онуфрий, предстоятель УПЦ, был лишен украинского гражданства.

Ранее сотрудники ТЦК в Винницкой области задержали священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Речь идёт о представителе духовенства Тульчинской епархии. Был задержан отец Владимир Заднепрянец. Его, как утверждается, доставили сотрудники Гайсинского территориального центра комплектования, который на Украине выполняет функции военкомата.