На Украине сотрудники Николаевского областного военкомата сломали рёбра мужчине во время насильственной мобилизации и 18 дней продержали за решёткой, пока кости не срослись. Об этом рассказал журналистам украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«На наш вопрос, как он может находиться до сих пор в этом помещении, а не отбыл в распоряжение в свою воинскую часть, мы получили ответ, что ждали, пока рёбра срастутся… И это при том, что на руках были документы ВВК (военно-врачебной комиссии), что он был полностью здоров, пригоден к несению военной службы», — возмутился Лубинец.

Потом несчастного сразу признали пригодным для службы в ВСУ и зачислили рядовым в воинскую часть, продолжил уполномоченный по правам человека. По его словам, история получила огласку, когда брат пострадавшего обратился в вышестоящие органы за помощью.

Лубинец добавил, что в военкомате Николаевской области была проведена проверка, после которой удалось освободить шестерых мужчин, удерживаемых там без всяких оснований. Также вернулся домой и пострадавший со сломанными рёбрами. На его иждивении находится 80-летняя мать, поэтому украинец имел право на отсрочку в ВСУ и не должен был попасть под мобилизацию.

Ранее украинские военкомы пытались отправить в ВСУ слепого инвалида первой группы с неврологическим заболеванием. Мужчина не реагирует даже на звуки и полностью зависит от мамы. Когда людоловы не смогли зачислить его в войска, слепого просто бросили в другой части города, откуда самостоятельно он выбраться не мог.