Отца-одиночку из Кривого Рога отпустили из ТЦК к дочке, но могут снова забрать

Мобилизованный отец-одиночка из Кривого Рога временно отпущен на свободу. Он смог вернуться домой и увидеться со своей пятилетней дочкой, которая была в детсаду во время насильственной мобилизации папы. Об этом сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По словам 34-летнего мужчины, командование 475-го полка ВСУ отпустило его на время оформления документов. Военный уже записал видео, в котором поблагодарил всех, кто распространял историю, ведь именно огласка помогла отцу-одиночке не попасть сразу на фронт. Сейчас мужчина готовит документы и надеется на отсрочку. В кадре его дочка прижимается к нему и говорит, что очень скучала, пока его не было.