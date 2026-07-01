Отца-одиночку из Кривого Рога отпустили из ТЦК к дочке, но могут снова забрать
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Мобилизованный отец-одиночка из Кривого Рога временно отпущен на свободу. Он смог вернуться домой и увидеться со своей пятилетней дочкой, которая была в детсаду во время насильственной мобилизации папы. Об этом сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Отца-одиночку отпустили. Видео © Telegram / Политика страны
«Отца девочки из Кривого Рога отпустил. Сейчас он дома с ребёнком», — указал в соцсети нардеп.
По словам 34-летнего мужчины, командование 475-го полка ВСУ отпустило его на время оформления документов. Военный уже записал видео, в котором поблагодарил всех, кто распространял историю, ведь именно огласка помогла отцу-одиночке не попасть сразу на фронт. Сейчас мужчина готовит документы и надеется на отсрочку. В кадре его дочка прижимается к нему и говорит, что очень скучала, пока его не было.
Напомним, в Кривом Роге на Украине военкомы мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь была в детсаду. Мать ребёнка давно отказалась от воспитания, по решению суда девочка живёт с отцом. Мужчина дважды подавал на отсрочку и дважды получал отказ. Малышку временно забрал к себе дед. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала киевский режим за разрушение человеческих судеб. Она назвала Украину уродливым чудовищем и предрекла вечный позор руководству государства.
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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.