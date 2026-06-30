На Украине разгорается очередной по счёту скандал, связанный с мобилизацией. По словам советницы мэра Черновцов по вопросам соцполитики Любови Свириденко, полицейские пытались привлечь к «защите» Незалежной слепого инвалида первой группы с неврологическим заболеванием. Взрослый мужчина не реагирует даже на звуки и полностью зависит от мамы, но полицаев Зеленского, у которых со зрением точно всё отлично, это не смутило: пока бедолага ждал женщину на подоконнике в магазине, его «тихонько под руки» вывели и увезли в ТЦК.

Когда стало ясно, что толку от инвалида нет, вместо помощи его увезли на другой конец города и бросили на скамейке под палящим солнцем.

«Когда мать подошла на кассу рассчитаться за покупки, сына на подоконнике уже не было... Мать забила тревогу и вызвала патрульную полицию, после чего уже вторая патрульная отвезла её на место, где бросили Артёма», — написала Свириденко.

Советница мэра призывает к административной ответственности для полицейских — реального наказания за создание опасности жизни инвалида и нервы его матери никто не понесёт. А ещё местных силовиков, крадущих людей на улицах, обучат очень важной теме: как обращаться с инвалидами.

Напомним, похищения людей средь бела дня — норма для Украины. С пугающей частотой из Незалежной приходят сведения о произволе полиции и ТЦК. Например, в родном городе Владимира Зеленского военкомы украли отца-одиночку, пока его дочь была в детском садике. Это при том, что закон запрещает призывать таких граждан на службу в ВСУ.