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9 июля, 11:59

Раскрыто имя сотрудника ТЦК, спровоцировавшего бунт местных во Львове

Обложка © bastionlviv.com

Обложка © bastionlviv.com

Стала известна личность сотрудника территориального центра комплектования, который стал участником конфликта с жителем Львова. Им оказался местный тренер по единоборствам Роман Удут, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные сообщества.

Роман Удут работает тренером по единоборствам и является тем сотрудником ТЦК, который ударил мужчину в начале конфликта. Именно после этого эпизода во Львове началось массовое недовольство жителей. Участники стихийного протеста вышли на улицы, скандировали «Позор», а также повредили автомобиль территориального центра комплектования. Помимо этого, издание заявило, что Удут может не быть военнослужащим, а лишь помогать сотрудникам военкомата в поиске и задержании людей за денежное вознаграждение.

Минобороны Украины признало провалы мобилизации после бунта во Львове
Минобороны Украины признало провалы мобилизации после бунта во Львове

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* прокомментировал конфликт во Львове между жителями города и сотрудниками территориального центра комплектования. По его словам, нападение на представителей военкомата недопустимо, а действия участников столкновения должны получить правовую оценку со стороны правоохранительных органов.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Милена Скрипальщикова
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