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9 июля, 09:27

Буданов* раскритиковал протестующих после нападения на военкомов во Львове

Кирилл Буданов*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кирило Буданов*

Кирилл Буданов*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кирило Буданов*

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* осудил нападение граждан на сотрудников военкомата во Львове. Он заявил журналистам, что подобные действия требуют реакции со стороны правоохранительных органов.

«Если вы сегодня срываете одежду и бьёте военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же бить и срывать одежду, но уже с вас», — сказал он.

Он также отметил, что ожидает объективного решения со стороны правоохранительных органов в отношении участников произошедшего.

Минобороны Украины признало провалы мобилизации после бунта во Львове
Минобороны Украины признало провалы мобилизации после бунта во Львове

Ранее сообщалось о массовом протесте во Львове против сотрудников территориального центра комплектования после конфликта с местным жителем. Причиной недовольства стало задержание 20-летнего молодого человека, которого военные избили во время инцидента.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Милена Скрипальщикова
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