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9 июля, 09:11

Минобороны Украины признало провалы мобилизации после бунта во Львове

Протесты во Львове. Обложка © Telegram / Новини: Україна

Протесты во Львове. Обложка © Telegram / Новини: Україна

Минобороны Украины было вынуждено дать официальный комментарий касательно недавних событий во Львове. Там признали, что «методы мобилизации нуждаются в совершенствовании», добавив, что «этот процесс продолжается».

Ведомство выступило с жёстким осуждением недавнего инцидента. Чиновники назвали «нападение на военнослужащих во Львове» абсолютно «недопустимым».

В министерстве призвали идентифицировать и привлечь к ответственности всех гражданских лиц, организовавших противостояние сотрудникам ТЦК. Позицию оборонного ведомства поддержал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*, также резко раскритиковавший участников акции.

Власти намерены жёстко пресекать попытки давления на военкомов. Правоохранительные органы, вероятно, начнут поиски зачинщиков беспорядков в ближайшее время.

Ситуация демонстрирует растущее напряжение в обществе из-за принудительного призыва. Реакция Киева указывает на готовность использовать административный и судебный ресурс для подавления подобных протестов.

Власти Львовской области собрали срочное совещание после бунта против ТЦК
Власти Львовской области собрали срочное совещание после бунта против ТЦК

Напомним, сотни жителей украинского Львова вышли на стихийный протест против сотрудников территориального центра комплектования. Массовые беспорядки на улицах начались после того, как военные схватили и избили двадцатилетнего парня.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Оксана Попова
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