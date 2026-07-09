Минобороны Украины было вынуждено дать официальный комментарий касательно недавних событий во Львове. Там признали, что «методы мобилизации нуждаются в совершенствовании», добавив, что «этот процесс продолжается».

Ведомство выступило с жёстким осуждением недавнего инцидента. Чиновники назвали «нападение на военнослужащих во Львове» абсолютно «недопустимым».

В министерстве призвали идентифицировать и привлечь к ответственности всех гражданских лиц, организовавших противостояние сотрудникам ТЦК. Позицию оборонного ведомства поддержал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*, также резко раскритиковавший участников акции.

Власти намерены жёстко пресекать попытки давления на военкомов. Правоохранительные органы, вероятно, начнут поиски зачинщиков беспорядков в ближайшее время.

Ситуация демонстрирует растущее напряжение в обществе из-за принудительного призыва. Реакция Киева указывает на готовность использовать административный и судебный ресурс для подавления подобных протестов.

Напомним, сотни жителей украинского Львова вышли на стихийный протест против сотрудников территориального центра комплектования. Массовые беспорядки на улицах начались после того, как военные схватили и избили двадцатилетнего парня.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.