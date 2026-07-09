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9 июля, 05:12

Власти Львовской области собрали срочное совещание после бунта против ТЦК

Машина ТЦК, которую перевернули во время протестов во Львове. Обложка © Telegram / Новини: Україна

Машина ТЦК, которую перевернули во время протестов во Львове. Обложка © Telegram / Новини: Україна

После вчерашних беспорядков в Сиховском районе Львова, где протестующие бунтуют из-за мобилизации, руководство области перешло к решительным действиям. Так, глава областной администрации Максим Козицкий провёл экстренное совещание с руководителями правоохранительных органов региона.

Главная тема встречи — идентификация и наказание участников стихийного протеста. В ходе совещания глава региона дал четкое поручение силовым структурам: все лица, причастные к протесту, должны быть установлены в кратчайшие сроки.

«Любые действия, направленные на препятствование работе военнослужащих и подрыв общественного порядка, недопустимы. Каждый, кто переступил закон в Сихове, должен понести ответственность», — подчеркнул Козицкий по итогам заседания.

На данный момент полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях. Ожидается, что в ближайшие часы правоохранители начнут первые задержания и вызовы на допросы тех, кто принимал активное участие в раскачивании и повреждении автомобиля ТЦК.

Киев охватили массовые протесты против насильственных мобилизаций ТЦК
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Напомним, сотни жителей украинского Львова вышли на стихийный протест против сотрудников территориального центра комплектования. Массовые беспорядки на улицах начались после того, как военные схватили и избили двадцатилетнего парня.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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