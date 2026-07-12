Нардеп Железняк заявил о планах Киева продлить мобилизацию и военное положение

Власти Украины планируют со 2 августа ещё на 90 дней продлить действие мобилизации и военного положения. В следующий раз Верховная рада проголосует за такой законопроект только осенью, сообщил народный депутат Ярославы Железняк.

По словам парламентария, Владимир Зеленский внесёт два законопроекта на рассмотрение 13 июля, Рада сможет провести голосование по ним до 15 июля.

Ранее экс-прессек Владимира Зеленского заявила о страхе Киева перед риском возникновения протестов против ТЦК. По словам Юлии Мендель, в Незалежной силовики слишком много внимания уделяют таким проявлениям.