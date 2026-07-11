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11 июля, 13:24

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинцев из-за действий ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что всю ответственность за жестокие действия ТЦК в отношении украинцев несёт лично Владимир Зеленский. Соответствующий пост политик опубликовал в своём блоге.

По словам Дмитрука, глава страны годами не комментировал происходящее с военкоматами, однако теперь публично обозначил свою позицию, провозгласив лозунг «Слава ТЦК». Парламентарий расценил это как прямое одобрение всех преступлений этого органа и взятие ответственности на себя.

«Все эти годы Зеленский никак не комментировал события, связанные с ТЦК. Всем адекватным людям понятно, что ТЦК, как и вся силовая вертикаль, полностью выполняет приказы Зеленского по отношению к украинскому народу (геноцид). Но сегодня он публично показал, что является единственным лидером этого рейха и ознаменовал это лозунгом — «Слава ТЦК»», — написал политик.

Депутат также охарактеризовал военкоматы как орган, который ежедневно убивает, избивает и насилует украинцев, назвав его самым коррумпированным в стране. Дмитрук резюмировал, что Зеленский открыто провозгласил себя главой этой структуры и требует для неё славы и поклонения.

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Напомним, во Львове вспыхнули стихийные протесты против сотрудников ТЦК после жестокого задержания 20-летнего юноши. Ситуацию взял под личный контроль Зеленский, который признал низкое доверие граждан к военным и поручил урегулирование компетентным органам, а руководство мобилизацией полностью делегировал министру обороны Михаилу Фёдорову. Впоследствии участников акции, по имеющейся информации, заставили публично извиняться и скандировать лозунги в поддержку ТЦК.

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Анастасия Никонорова
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