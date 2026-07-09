Устроивших бунт против ТЦК жителей Львова заставили извиняться и славить ТЦК
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Парней, которые накануне перевернули машину ТЦК во Львове во время массового бунта, заставили публично извиняться и кричать «Слава ТЦК». Видео появилось в местных пабликах.
Устроивших бунт против ТЦК жителей Львова заставили извиняться и славить ТЦК. Видео © Telegram / Политика Страны
Один из задержанных обязался пойти служить в армию. Второй заявил, что уже воюет в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ), но сейчас находится в отпуске и скоро вернётся на фронт.
Ранее сообщалось, что полиция и неизвестные в гражданском вели облаву на участников конфликта.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский, комментируя массовые протесты во Львове, заявил о крайне низком уровне доверия граждан к военнослужащим ВСУ. Он дал понять, что правоохранительные органы разберутся с протестующими, а ответственность за ход мобилизации переложил на министра обороны Михаила Фёдорова.
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