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Регион
9 июля, 20:18

СБУ задержала участника столкновений между жителями Львова и сотрудниками ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании мужчины, участвовавшего в масштабном конфликте между гражданскими и сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования), поводом для которого послужила принудительная мобилизация.

«Служба безопасности и национальная полиция в течение суток установили и задержали во Львове мужчину, которого подозревают в избиении полицейского 8 июля этого года. Фигурантом является 23-летний житель Львова, который находился среди лиц, которые сначала заблокировали служебный автомобиль украинских защитников, повредили его, а затем перевернули», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.

Задержанному будет предъявлено обвинение по статьям о насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов и хулиганстве с использованием оружия. Уголовное производство по факту конфликта ведётся по статье о препятствовании законной деятельности Вооружённых сил Украины и других военных формирований в особый период. Личности всех участников конфликта устанавливаются. Им грозит наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

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Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский констатировал крайне низкий уровень доверия граждан к военнослужащим Вооружённых сил Украины. Бывший комик также дал понять, что правоохранительные органы разберутся с протестующими, и переложил ответственность за ход мобилизации на министра обороны Михаила Фёдорова.

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Алена Пенчугина
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