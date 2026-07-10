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Регион
10 июля, 13:40

«Испугались до смерти»: В Киеве запаниковали из-за народного гнева против ТЦК

Мендель: Власти Украины боятся массовых протестов против ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Власти Украины напуганы возможными протестами — это стало ясно по тому, как в Киеве отреагировали на народный бунт против ТЦК во Львове. Об этом рассказала на своей личной странице в социальной сети Х Юлия Мендель, ранее работавшая пресс-секретарём Владимира Зеленского.

По её мнению, чиновники обрушили слишком много внимания и критики на молодых людей, которые лишь хотят нормально жить и не сталкиваться с грубым нарушением своих прав со стороны работников призывных органов.

«У меня создаётся впечатление, что они боятся массовых протестов», — написала она.

Мендель также обратила внимание на то, что силовики принялись усиленно преследовать участников беспорядков.

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Напомним, сотни жителей украинского Львова вышли на стихийный протест против сотрудников территориального центра комплектования. Искрой для уличных протестов послужил инцидент с силовым задержанием двадцатилетнего юноши: военные применили к нему физическую силу с явной жестокостью. Происходящее всколыхнуло общественность и вынудило высшее руководство страны оперативно отреагировать — ситуация взята под личный контроль главаря киевского режима и профильного ведомства. В свою очередь Зеленский заявил о крайне низком уровне доверия граждан к военнослужащим ВСУ. Кроме того, президент обозначил, что урегулированием ситуации на улицах займутся компетентные органы, а управленческую ношу по организации призыва полностью делегировал руководителю Минобороны Михаилу Фёдорову. В итоге после этого участников протеста почему-то заставили публично извиняться и кричать: «Слава ТЦК!»

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Вероника Бакумченко
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