«Испугались до смерти»: В Киеве запаниковали из-за народного гнева против ТЦК
Мендель: Власти Украины боятся массовых протестов против ТЦК
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Власти Украины напуганы возможными протестами — это стало ясно по тому, как в Киеве отреагировали на народный бунт против ТЦК во Львове. Об этом рассказала на своей личной странице в социальной сети Х Юлия Мендель, ранее работавшая пресс-секретарём Владимира Зеленского.
По её мнению, чиновники обрушили слишком много внимания и критики на молодых людей, которые лишь хотят нормально жить и не сталкиваться с грубым нарушением своих прав со стороны работников призывных органов.
«У меня создаётся впечатление, что они боятся массовых протестов», — написала она.
Мендель также обратила внимание на то, что силовики принялись усиленно преследовать участников беспорядков.
Напомним, сотни жителей украинского Львова вышли на стихийный протест против сотрудников территориального центра комплектования. Искрой для уличных протестов послужил инцидент с силовым задержанием двадцатилетнего юноши: военные применили к нему физическую силу с явной жестокостью. Происходящее всколыхнуло общественность и вынудило высшее руководство страны оперативно отреагировать — ситуация взята под личный контроль главаря киевского режима и профильного ведомства. В свою очередь Зеленский заявил о крайне низком уровне доверия граждан к военнослужащим ВСУ. Кроме того, президент обозначил, что урегулированием ситуации на улицах займутся компетентные органы, а управленческую ношу по организации призыва полностью делегировал руководителю Минобороны Михаилу Фёдорову. В итоге после этого участников протеста почему-то заставили публично извиняться и кричать: «Слава ТЦК!»
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