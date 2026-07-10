«Испугались до смерти»: В Киеве запаниковали из-за народного гнева против ТЦК

Власти Украины напуганы возможными протестами — это стало ясно по тому, как в Киеве отреагировали на народный бунт против ТЦК во Львове. Об этом рассказала на своей личной странице в социальной сети Х Юлия Мендель, ранее работавшая пресс-секретарём Владимира Зеленского.

По её мнению, чиновники обрушили слишком много внимания и критики на молодых людей, которые лишь хотят нормально жить и не сталкиваться с грубым нарушением своих прав со стороны работников призывных органов.

«У меня создаётся впечатление, что они боятся массовых протестов», — написала она.

Мендель также обратила внимание на то, что силовики принялись усиленно преследовать участников беспорядков.