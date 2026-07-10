«Моя хата с краю»: Политолог объяснил, почему львовские бунты не изменят судьбу Украины
Политолог Карасёв заявил, что жители Львова обречены терпеть произвол ТЦК
Протестующих против мобилизации во Львове заставили извиняться. Обложка © Telegram / Политика Страны
Политолог Владимир Карасёв дал жёсткую оценку протестным настроениям, которые вспыхивают в западных регионах Украины из-за действий сотрудников ТЦК. Эксперт в беседе с Life.ru выразил убеждение, что ожидать массового народного сопротивления Киеву.
По словам Карасёва, каждый инцидент с участием военкомов власти используют лишь для того, чтобы усовершенствовать репрессивный аппарат. В информационном пространстве любой протест против мобилизации оперативно дискредитируют, а недовольных граждан публично клеймят «врагами народа» или «агентами влияния».
Ключевым фактором, сдерживающим реальный протест, политолог считает историческую ответственность жителей Западной Украины. Карасев напоминает: именно выходцы из этих регионов были движущей силой Майдана, приведя к власти нынешний режим. По мнению эксперта, нынешние возмущения во Львове носят не политический, а сугубо эгоистичный характер — принцип «моя хата с краю» здесь доминирует над гражданской позицией.
Нынешнее поколение украинцев — не то, что выйдет на улицы ради глобальных перемен.
Он прогнозирует дальнейшее «закручивание гаек», отмечая, что действующая власть вряд ли уйдёт демократическим путём. Карасёв полагает, что насаждённая русофобия оказалась настолько сильной, что население предпочтёт и дальше терпеть произвол ТЦК, надеясь, что репрессивная машина просто обойдёт их стороной.
Напомним, сотни жителей украинского Львова вышли на стихийный протест против сотрудников территориального центра комплектования. Массовые беспорядки на улицах начались после того, как военные схватили и избили двадцатилетнего парня. На ситуацию обратили внимание Минобороны Украины и Зеленский. Так, он заявил о крайне низком уровне доверия граждан к военнослужащим ВСУ. Также лидер страны дал понять, что правоохранительные органы разберутся с протестующими, а ответственность за ход мобилизации переложил на министра обороны Михаила Фёдорова. В итоге после этого участников протеста заставили публично извиняться и кричать: «Слава ТЦК!»
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