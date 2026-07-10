Политолог Владимир Карасёв дал жёсткую оценку протестным настроениям, которые вспыхивают в западных регионах Украины из-за действий сотрудников ТЦК. Эксперт в беседе с Life.ru выразил убеждение, что ожидать массового народного сопротивления Киеву.

По словам Карасёва, каждый инцидент с участием военкомов власти используют лишь для того, чтобы усовершенствовать репрессивный аппарат. В информационном пространстве любой протест против мобилизации оперативно дискредитируют, а недовольных граждан публично клеймят «врагами народа» или «агентами влияния».

Ключевым фактором, сдерживающим реальный протест, политолог считает историческую ответственность жителей Западной Украины. Карасев напоминает: именно выходцы из этих регионов были движущей силой Майдана, приведя к власти нынешний режим. По мнению эксперта, нынешние возмущения во Львове носят не политический, а сугубо эгоистичный характер — принцип «моя хата с краю» здесь доминирует над гражданской позицией.

Нынешнее поколение украинцев — не то, что выйдет на улицы ради глобальных перемен. Владимир Карасёв Политолог

Он прогнозирует дальнейшее «закручивание гаек», отмечая, что действующая власть вряд ли уйдёт демократическим путём. Карасёв полагает, что насаждённая русофобия оказалась настолько сильной, что население предпочтёт и дальше терпеть произвол ТЦК, надеясь, что репрессивная машина просто обойдёт их стороной.