Свириденко может возглавить Офис президента, Буданов* — Минобороны Украины

Юлия Свириденко после ухода с поста премьер-министра может занять должность руководителя Офиса президента, а Кирилл Буданов* — возглавить Министерство обороны вместо действующего министра Михаила Фёдорова. Об этом сообщила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк в личном блоге.

При этом для назначения Буданова* существует законодательное препятствие. По действующим нормам, руководителем оборонного ведомства может быть только гражданское лицо, тогда как глава ГУР сейчас находится на военной службе. Чтобы занять предложенное кресло, ему потребуется сначала уволиться из рядов Вооружённых сил.

Напомним, в кресло премьера вместо Юлии Свириденко прочат руководителя «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которому Владимир Зеленский уже сделал соответствующее предложение. По информации украинских СМИ, в ходе беседы стороны успели обсудить подготовку страны к отопительному сезону, меры по защите инфраструктуры и ряд экономических вопросов.

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