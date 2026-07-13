Главу «Нафтогаза» Корецкого назвали фаворитом на пост нового премьера Украины
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Владимир Зеленский предложил главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому возглавить правительство Украины. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники.
По данным издания, Зеленский уже провёл встречу с Корецким. Тот, как утверждается, удивился предложению, но ответил, что готов попробовать себя на посту премьер-министра.
Украинские СМИ называют Корецкого главным фаворитом на должность главы кабмина. «Интерфакс-Украина» также писал со ссылкой на источники, что именно руководитель «Нафтогаза» рассматривается как основной кандидат.
Во время встречи, по данным СМИ, Зеленский обозначил задачи для будущего правительства. Среди них — подготовка страны к зиме, защита энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизация экономики и управление международной помощью.
Ранее Зеленский объявил о предстоящем обновлении правительства. Financial Times писала, что действующей премьеру Юлии Свириденко предложили перейти на другое направление, связанное с работой с ключевым партнёром Украины.
Официально назначение Корецкого на пост премьер-министра пока не объявлено. Для утверждения нового главы правительства потребуется решение Верховной рады.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил об отставке Юлии Свириденко с должности премьер-министра, объяснив кадровое решение необходимостью обновить состав правительства. Свириденко проработала на этом посту менее года.
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