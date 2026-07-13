Главу «Нафтогаза» Корецкого назвали фаворитом на пост нового премьера Украины

Владимир Зеленский предложил главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому возглавить правительство Украины. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, Зеленский уже провёл встречу с Корецким. Тот, как утверждается, удивился предложению, но ответил, что готов попробовать себя на посту премьер-министра.

Украинские СМИ называют Корецкого главным фаворитом на должность главы кабмина. «Интерфакс-Украина» также писал со ссылкой на источники, что именно руководитель «Нафтогаза» рассматривается как основной кандидат.

Во время встречи, по данным СМИ, Зеленский обозначил задачи для будущего правительства. Среди них — подготовка страны к зиме, защита энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизация экономики и управление международной помощью.

Ранее Зеленский объявил о предстоящем обновлении правительства. Financial Times писала, что действующей премьеру Юлии Свириденко предложили перейти на другое направление, связанное с работой с ключевым партнёром Украины.

Официально назначение Корецкого на пост премьер-министра пока не объявлено. Для утверждения нового главы правительства потребуется решение Верховной рады.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил об отставке Юлии Свириденко с должности премьер-министра, объяснив кадровое решение необходимостью обновить состав правительства. Свириденко проработала на этом посту менее года.