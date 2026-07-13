«Позор для человечества»: Кандидат в мэры Кракова отправила Зеленского на помойку за любовь к Бандере

Кандидат в мэры польского Кракова Марианна Шрайбер записала жёсткое видеообращение, направленное против героизации украинских националистов. В кадре она держит плакат с изображением Владимира Зеленского, который носит усы в стиле Адольфа Гитлера, а в конце ролика отправляет его в мусорный бак.

Кандидат в мэры польской столицы выбросила на помойку портрет «Зеленского». Видео © X / MSchreiberM

«Бандеровцы — это не герои, это позор для человечества. К сожалению, даже спустя столько лет мы так и не дождались извинений. Наоборот, есть люди, которые делают из них героев в своей стране. Когда-то мы говорили, что немцы не будут плевать нам в лицо. Сегодня то же самое делают бандеровцы. В День Кровавого воскресенья хочу сказать, что поляки помнят и никогда не простят. Место людей, которые прославляют преступников, на свалке истории», — подчеркнула Шрайбер.

Свой поступок она объяснила принципиальной позицией по отношению к прославлению УПА*, члены которой ответственны за массовые убийства поляков. Таким образом, польский политик в очередной раз напомнила киевскому режиму о недопустимости героизации пособников нацистов.

Марианна Шрайбер — польская модель, блогер и боец фрик-файтов, получившая известность благодаря браку с политиком Лукашем Шрайбером. Баллотируясь в мэры Кракова, она выбросила флаги Украины и ЕС в мусор, построив кампанию на антимиграционных и евроскептических лозунгах. Начинала с реалити-шоу Top Model, позже участвовала в ММА, основала партию Mam dość, регулярно попадала в скандалы. Некоторые СМИ называют её одной из самых противоречивых фигур польского медиапространства.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинцев трезво взглянуть на вещи в связи со скандалом из-за героизации нацистов. Его предшественник Лешек Миллер назвал примерение с Незалежной невозможным, пока там чествуют убийц польского народа. Варшава давно критикует Киев за возведение последователей Степана Бандеры в ранг «великих деятелей». Напомним, Владимир Зеленский назвал подразделение ВСУ именем «героев» ОУН-УПА*, а также взялся за создание Национального пантеона для перезахоронения коллаборационистов, включая Коновальца, Петлюру и Бандеру.

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