Зеленский хочет найти «новую основу» для отношений с Польшей и Венгрией

Владимир Зеленский заявил о намерении выстроить отношения с Польшей и Венгрией на «новой основе» на фоне конфликта с Варшавой. Об этом он написал у себя в соцсетях.

По его словам, Украина граничит с несколькими государствами, отношения с которыми пора освежить, придав им новую основу.

«Соседи Украины, отношения с которыми нуждаются в новой основе, и особенно это касается Польши и Венгрии», — указал украинский политик.

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