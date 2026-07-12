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Регион
12 июля, 12:30

Зеленский хочет найти «новую основу» для отношений с Польшей и Венгрией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский заявил о намерении выстроить отношения с Польшей и Венгрией на «новой основе» на фоне конфликта с Варшавой. Об этом он написал у себя в соцсетях.

По его словам, Украина граничит с несколькими государствами, отношения с которыми пора освежить, придав им новую основу.

«Соседи Украины, отношения с которыми нуждаются в новой основе, и особенно это касается Польши и Венгрии», — указал украинский политик.

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Ранее премьер Польши Дональд Туск призвал украинцев «протрезветь» на фоне спора из-за героизации нацистов. Варшава давно критикует Киев за возведение последователей Бандеры в ранг национальных героев. Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «героев» ОУН-УПА*, а также инициировал создание Национального пантеона для перезахоронения Коновальца, Петлюры и Бандеры, связанных с коллаборационизмом в годы Второй мировой. Польским властям такие идеи не нравятся, поэтому они всегда будут противниками Киева, пока тот вдохновляется гитлеровскими прихвостнями.

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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

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