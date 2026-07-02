Оруэлловский мир и попытка переворота: Экс-президент Венгрии жёстко раскритиковал Мадьяра

Бывший президент Венгрии Янош Адер выступил с резкими обвинениями в адрес премьер-министра Петера Мадьяра. По его мнению, политика действующего кабинета министров ведёт страну к гражданской войне. Свою позицию он изложил в интервью изданию Mandiner.

Экс-глава государства предостерёг, что сейчас создаются крайне опасные прецеденты, а последствия могут быть непредсказуемыми. Он допустил наступление периода холодной гражданской войны с оруэлловским миром, где любовь будет означать ненависть, а свобода обернётся рабством.

Адер особо подчеркнул, что попытка отстранить действующего президента страны путём внесения поправки в Конституцию грубо нарушает принцип верховенства права. По его словам, сторонникам Мадьяра выгодно нагнетать страх, чтобы отвлекать внимание венгров от неспособности правительства справляться с реальными проблемами.

Напомним, в июне в Венгрии вступила в силу конституционная поправка, ограничивающая пребывание на посту премьера восемью годами. Документ действует задним числом и фактически блокирует возвращение бывшего главы правительства Виктора Орбана. Президент Тамаш Шуйок подписал поправку и распорядился опубликовать её в официальном вестнике.