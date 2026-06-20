Конституцию Венгрии изменили под Орбана: что теперь его ждёт

В Венгрии вступила в силу конституционная поправка, подписанная президентом страны Тамашем Шуйоком. Документ устанавливает ограничение на пребывание на посту премьер-министра — не более восьми лет. Она фактически блокирует возможность возвращения бывшего премьера Виктора Орбана.

Документ уже был одобрен парламентом страны. Поправка вводит ограничение в два срока и распространяется задним числом, что делает невозможным повторное занятие поста для тех, кто уже его занимал ранее.

«Президент в соответствии с полномочиями, данными конституцией, подписал поправку в конституцию и распорядился опубликовать её в официальном вестнике», — сказано в заявлении президентского дворца.

Власти отмечают, что изменения признаны соответствующими основному закону страны и не влияют на текущие процедуры формирования правительства и выборов. Инициатива ранее была представлена в парламенте после смены кабмина, а в политических кругах получила неофициальное название Lex Orban («закон имени Орбана») из-за того, что потенциально затрагивает прежде всего бывшего премьера.

Тем временем Орбана ещё на год переизбрали председателем партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» в ходе общенационального партийного съезда в Будапеште. За него проголосовали 729 делегатов, ещё 8 воздержались. Соратники политика заявили, что рассчитывают на его способность сохранить единство партии и обновить политическую программу.