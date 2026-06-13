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Регион
13 июня, 16:45

Орбан ещё на год переизбран председателем партии «Фидес»

Виктор Орбан. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Orbán Viktor

Виктор Орбан. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Orbán Viktor

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переизбран председателем партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», срок полномочий продлён ещё на год. Решение приняли делегаты общенационального партийного съезда, состоявшегося в будапештском конгресс-центре.

«Виктор Орбан переизбран председателем «Фидес». За него проголосовали 729 делегатов, 8 человек воздержались», — говорится в решении.

Орбан был единственным кандидатом на данный пост. Соратники выразили уверенность, что политик сможет обеспечить единство партии и найти выход из кризиса. На съезде была достигнута договорённость обновить состав и программу политического блока. В свою очередь Орбан заверил, что будет стараться вновь привести «Фидес» к власти.

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Ранее Орбан заявил, что партия «Фидес» допустила значительные промахи в работе с зумерами во время предвыборной кампании в Венгрии, что привело к катастрофическому поражению. Например, не было борьбы за подрастающее поколение в цифровом пространстве.

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Татьяна Миссуми
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