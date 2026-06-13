Орбан связал с зумерами катастрофическое поражение «Фидес» на выборах

Партия «Фидес» допустила значительные промахи в работе с зумерами во время предвыборной кампании в Венгрии, что привело к катастрофическому поражению. Например, не было борьбы за подрастающее поколение в цифровом пространстве. К такому выводу пришёл бывший премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Предвыборная кампания не сработала, оппонент оказался гораздо привлекательнее. Мы шли к победе до самого конца, не замечая преимуществ оппонента, поэтому не стали корректировать стратегию кампании», — отметил он.

По его словам, «Фидес» недооценил соперников на политической арене и не дал должный ответ на «развёрнутую против него кампанию ненависти». Орбан добавил, что алгоритмы в Сети делали явный акцент на идею смены правительства, а молодёжь была зависима от цифровых ресурсов.

Политик подытожил, что теперь в его стране либеральному правительству противостоит национально ориентированная оппозиция. Орбан заметил, что «Фидес» 16 лет находился у власти и переход в оппозицию после выборов будет даваться тяжело.