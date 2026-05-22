Новые власти Венгрии навсегда заблокировали Орбану возвращение к власти

В Венгрии внесли изменения в конституцию, которые ограничивают срок пребывания премьер-министра на посту восемью годами. Об этом сообщает The Guardian.

«Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром внесло поправку в конституцию, которая ограничивает срок пребывания премьер-министра в должности максимум восемью годами», — говорится в материале.

Нововведение может повлиять на политическое будущее бывшего премьер-министра Виктора Орбана, ограничив его возможность вновь занять этот пост.

Ранее Петер Мадьяр, возглавляющий партию «Тиса», официально занял пост премьер-министра Венгрии. Политик сменил на этой должности Виктора Орбана, который долгие годы возглавлял венгерское правительство.