Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию Мадьяра до 31 мая
© ТАСС / EPA
Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался выполнять требование премьер-министра Петера Мадьяра уйти в отставку к 31 мая. Шуйок подчеркнул, что намерен исполнять обязанности до конца президентского срока.
«В настоящее время нет никаких юридических или конституционных оснований, которые могли бы заставить меня уйти в отставку», — заявил он в интервью порталу index.hu.
По словам главы государства, сейчас есть «социальные и политические намерения, направленные на ограничение полномочий президента». Однако для его ухода с должности, как отметил Шуйок, «конституционных оснований нет».
Ранее Мадьяр ранее поставил президенту Тамашу Шуйоку дедлайн для отставки. После утверждения на посту главы правительства он призвал главу государства покинуть должность до 31 мая. По его словам, Шуйок не должен мешать «демократическому обновлению» страны. Перешедшая в оппозицию партия Виктора Орбана «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» осудила попытки добиться отставки президента.
