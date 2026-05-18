Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию Мадьяра до 31 мая

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался выполнять требование премьер-министра Петера Мадьяра уйти в отставку к 31 мая. Шуйок подчеркнул, что намерен исполнять обязанности до конца президентского срока.

«В настоящее время нет никаких юридических или конституционных оснований, которые могли бы заставить меня уйти в отставку», — заявил он в интервью порталу index.hu.

По словам главы государства, сейчас есть «социальные и политические намерения, направленные на ограничение полномочий президента». Однако для его ухода с должности, как отметил Шуйок, «конституционных оснований нет».