Орбан объявил о пожертвовании своего выходного пособия детдому в Закарпатье

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о передаче 107 тысяч евро реформатскому детскому дому «Добрый самаритянин» в закарпатском селе Великая Добронь. Речь идёт о выплате, положенной ему после ухода с должности.

«Своё выходное пособие, на которую я имею право по закону, я пожертвую реформатскому детскому дому «Милосердный самаритянин» в Закарпатье. Письмо о пожертвовании вы найдёте в комментариях», — написал Орбан в соцсети Facebook*.

Заявление прозвучало на фоне резкой критики нового кабинета министров. Орбан отверг обвинения в адрес прежних властей и заявил, что за годы работы его команда укрепила финансовую систему страны. По его словам, государственные активы за этот период выросли вдвое, международные резервы достигли максимальных значений, а объём золотого запаса увеличился в 36 раз.

«Только что вступивший в должность премьер-министр несёт чушь», — пишет он.

Одновременно политик обвинил новое руководство в передаче ключевых направлений внешнему влиянию и крупному бизнесу. В своём обращении он упомянул банковский сектор, нефтегазовую компанию Shell и структуры, связанные с Джорджем Соросом. По мнению Орбана, решения нынешних властей создают риск для экономики Венгрии.

А ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан не получит предусмотренное законом выходное пособие после ухода с поста. По словам Мадьяра, речь идёт о сумме в 38,8 миллиона форинтов — примерно 124,5 тысячи долларов. Новый премьер подчеркнул, что этот закон ранее был предложен самим Орбаном.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.