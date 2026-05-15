Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 14:06

Офис Виктора Орбана решили открыть для туристов и превратить в политический музей

Bloomberg: офис Виктора Орбана откроют для экскурсий

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Венгрии офис Виктора Орбана откроют для посетителей. Об этом сообщает Bloomberg.П о данным агентства, премьер-министр Петер Мадьяр решил сделать помещения доступными для экскурсионных групп.

Посетители смогут заранее записаться на экскурсию и увидеть кабинеты, в которых работал Орбан. При этом офис бывшего венгерского премьера планируют сохранить в неизменном виде. Судя по задумке, пространство должно стать не просто административным помещением, а местом политической памяти. Такой формат позволит показать, как выглядела рабочая среда одного из самых известных и спорных европейских политиков последних десятилетий.

Орбан рассказала о новом курсе Венгрии в отношениях с Россией
Орбан рассказала о новом курсе Венгрии в отношениях с Россией

Практика превращать политические кабинеты и резиденции в туристические объекты не уникальна. В США туристов пускают в Белый дом по предварительным заявкам, на Тайване можно посетить действующий Президентский офис, а во Франции Елисейский дворец открывают в дни наследия. Иногда такие места становятся музеями уже после ухода лидера: так произошло с украинским Межигорьем, бывшей резиденцией Виктора Януковича, и с южнокорейским «Голубым домом», который несколько лет работал как туристическая площадка после переноса президентского офиса.

Венгрия собралась войти в еврозону и перейти на евро к 2030 году
Венгрия собралась войти в еврозону и перейти на евро к 2030 году

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar