Офис Виктора Орбана решили открыть для туристов и превратить в политический музей

В Венгрии офис Виктора Орбана откроют для посетителей. Об этом сообщает Bloomberg.П о данным агентства, премьер-министр Петер Мадьяр решил сделать помещения доступными для экскурсионных групп.

Посетители смогут заранее записаться на экскурсию и увидеть кабинеты, в которых работал Орбан. При этом офис бывшего венгерского премьера планируют сохранить в неизменном виде. Судя по задумке, пространство должно стать не просто административным помещением, а местом политической памяти. Такой формат позволит показать, как выглядела рабочая среда одного из самых известных и спорных европейских политиков последних десятилетий.

Практика превращать политические кабинеты и резиденции в туристические объекты не уникальна. В США туристов пускают в Белый дом по предварительным заявкам, на Тайване можно посетить действующий Президентский офис, а во Франции Елисейский дворец открывают в дни наследия. Иногда такие места становятся музеями уже после ухода лидера: так произошло с украинским Межигорьем, бывшей резиденцией Виктора Януковича, и с южнокорейским «Голубым домом», который несколько лет работал как туристическая площадка после переноса президентского офиса.