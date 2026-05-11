Венгрия собралась войти в еврозону и перейти на евро к 2030 году

Новое правительство Венгрии намерено выполнить Маастрихтские критерии и войти в еврозону к 2030 году. Об этом на парламентских слушаниях в комитете по делам Евросоюза заявила кандидат на пост главы МИД Анита Орбан, сообщает портал Index.

«Цель нового правительства — выполнить Маастрихтские критерии, необходимые для введения евро к 2030 году», — сказала Орбан.

Речь идёт о пяти финансово-экономических показателях, которые были закреплены ещё в 1992 году Маастрихтским договором. Среди них — уровень инфляции (не выше среднего показателя трёх самых стабильных стран ЕС более чем на 1,5%), дефицит бюджета (не более 3% ВВП), госдолг (не выше 60% от ВВП), долгосрочные ставки по кредитам и двухлетнее участие в механизме валютных курсов ERM II без резких колебаний национальной валюты.

По словам Аниты Орбан, одна из главных проблем Будапешта сегодня — возврат замороженных Брюсселем средств. Деньги заблокировали из-за нарушений верховенства права и коррупционных рисков при предыдущем кабинете Виктора Орбана. Она подчеркнула, что это не бюрократическая формальность, а реальные потери для венгерских семей, школ, предприятий и местных властей.

Венгрия, по оценке кандидата, «дорого заплатила» за утрату доверия со стороны Европы: финансирование приостановили, а роль страны в принятии решений сократилась. Задача нового правительства — восстановить репутацию через строгое соблюдение правовых и антикоррупционных стандартов.

Ранее Анита Орбан заявила, что развитие открытого и взаимовыгодного диалога с Россией станет одним из направлений внешней политики страны. Дипломат подчеркнула, что Москва сохраняет статус важного партнёра для Европы. По её словам, Будапешт учитывает региональную роль России. Взаимодействие двух стран не должно основываться на односторонней зависимости.