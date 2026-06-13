Премьер Венгрии Мадьяр пообещал крупнейшее разоблачение правительства Орбана

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр объявил о подготовке крупнейшего разоблачения в отношении прежнего кабинета во главе с бывшим премьер-министром Виктором Орбаном. Политик написал об этом в социальной сети Х.

По его словам, предстоящая информация аннулирует решения, которые партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» намерена принять на съезде 13 июня, где планируют переизбрать Орбана председателем.

Премьер заявил, что представит материалы на пресс‑конференции утром в субботу, 13 июня.

Ранее у президентского дворца Шандора в Будапеште прошёл многотысячный митинг в поддержку главы государства Тамаша Шуйока. Участники вышли на акцию против шагов Мадьяра, направленных на досрочную отставку президента.