Премьер Венгрии Мадьяр пообещал крупнейшее разоблачение правительства Орбана
Петер Мадьяр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istvan Csak
Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр объявил о подготовке крупнейшего разоблачения в отношении прежнего кабинета во главе с бывшим премьер-министром Виктором Орбаном. Политик написал об этом в социальной сети Х.
По его словам, предстоящая информация аннулирует решения, которые партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» намерена принять на съезде 13 июня, где планируют переизбрать Орбана председателем.
Премьер заявил, что представит материалы на пресс‑конференции утром в субботу, 13 июня.
Ранее у президентского дворца Шандора в Будапеште прошёл многотысячный митинг в поддержку главы государства Тамаша Шуйока. Участники вышли на акцию против шагов Мадьяра, направленных на досрочную отставку президента.
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