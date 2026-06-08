Полянский сообщил о смене курса Венгрии по Украине в ОБСЕ после выборов

Венгрия корректирует позицию по Украине в рамках работы ОБСЕ. После парламентских выборов Будапешт чаще поддерживает заявления Европейского союза. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский.

Дипломат обратил внимание на изменение подхода венгерской стороны. Теперь Будапешт дополняет общеевропейскую повестку с учётом национальных интересов. При этом страна чаще присоединяется к позиции Евросоюза.

«Уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала», — сказал Полянский журналистам.

Ранее Венгрия отозвала вето на выделение Украине 6,6 млрд евро из фонда ЕС. Будапешт блокировал эти средства с 2024 года. Правительство Виктора Орбана возражало против использования Европейского фонда мира для вооружения и финансирования ВСУ.