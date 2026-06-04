ЕС: Изменения позиции Венгрии по Украине сравнимы с американскими горками

Венгрия в конце вчерашнего заседания послов стран ЕС неожиданно изменила свою позицию. Это ускорило технические процессы, необходимые для открытия первого кластера переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Ожидается, что это произойдёт через 11 дней.

«Мы так долго ждали, и вот история разворачивается как на американских горках», — рассказал изданию Financial Times один европейский дипломат, участвовавший в переговорах.

Венгерская сторона выразила готовность одобрить начало диалога с Киевом при условии предоставления расширенных прав венгерскому меньшинству на территории Украины. Речь идёт о дополнительных языковых, образовательных и культурных гарантиях. Их обсуждение в последние недели проходило при участии представителей ЕС.

При этом руководство Венгрии продолжает настаивать на соблюдении стандартных процедур приёма. 28 мая Петер Мадьяр на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Будапешт не намерен поставлять Украине оружие и военную технику, а также выступает против ускоренного вступления Киева в Евросоюз. Страна, по мнению венгров, должна соответствовать тем же требованиям, что и другие кандидаты.

Напомним, Будапешт после 17 месяцев блокировки отказался от вето, мешавшего продвижению Украины к вступлению в ЕС, что также открыло путь к началу переговоров с Молдавией 15 июня, сообщила Financial Times. Смягчение позиции Венгрии стало возможным после заключения соглашения Киева с Будапештом о правах венгерского меньшинства.