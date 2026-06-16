Орбан ответил на обвинения Мадьяра в крупной лжи о мигрантах

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения главы кабмина Петера Мадьяра о тайных планах по строительству лагеря для мигрантов. Он заявил, что в стране нет ни мигрантов, ни такого лагеря, сообщает Index.

Мадьяр ранее назвал крупнейшей ложью прежнего правительства ситуацию с миграционной политикой. По его словам, команда Орбана публично критиковала подход Евросоюза, но при этом тайно рассматривала создание лагеря для мигрантов.

«Иногда нам приходилось использовать тактику и перехитрить Брюссель, так уж получилось. Мы пытались их перехитрить, но там тоже нет дураков, мы не единственные хитрые ребята, и в Брюсселе тоже не глупы», — пояснил Орбан.

Политик подчеркнул, что его правительство шло на разные уловки ради защиты Венгрии. Он также отверг утверждения о существовании лагеря для мигрантов.

Орбан отдельно прокомментировал запрет на повторное избрание премьером. Парламент 15 июня принял поправку к конституции, которая ограничивает срок пребывания главы правительства восемью годами. Орбан назвал это решение «смешным и нелепым» и заявил, что видит в нём персональную меру против себя. По словам бывшего премьера, окончательный выбор всё равно должен оставаться за гражданами. Он считает, что никто не может запретить людям голосовать за того политика, которого они хотят видеть у власти.

Ранее сообщалось, что Орбана ещё на год переизбрали председателем партии «Фидес — Венгерский гражданский союз». Такое решение приняли делегаты общенационального партийного съезда в Будапеште. Орбан был единственным кандидатом на пост, за него проголосовали 729 делегатов, ещё 8 воздержались. Соратники политика заявили, что рассчитывают на его способность сохранить единство партии и обновить политическую программу.