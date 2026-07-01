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1 июля, 04:31

В Венгрии заговорили о возможном возвращении Орбана из-за действий Мадьяра

Magyar Nemzet: Радикальные шаги Мадьяра могут привести к возвращению Орбана

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подвергся критике из-за, как утверждается, чрезмерно радикальных шагов, которые могут повлиять на политическую ситуацию в стране. Об этом пишет венгерская газета Magyar Nemzet.

По данным издания, представители правозащитной организации Human Rights Watch* выражают тревогу из-за изменений в конституции, отсутствия общественных консультаций и обхода процедурных гарантий.

В материале утверждается, что поспешные реформы могут негативно сказаться на устойчивости нынешнего политического курса и привести к возвращению Виктора Орбана к власти.

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Ранее у президентского дворца Шандора в Будапеште прошёл многотысячный митинг в поддержку президента Тамаша Шуйока. Люди вышли на акцию, чтобы выразить протест против действий премьер-министра Петера Мадьяра, который добивается досрочной отставки главы государства.

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Артём Гапоненко
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