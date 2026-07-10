Туск призвал украинцев протрезветь на фоне конфликта из-за героизации нацистов
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости пересмотра подходов к историческим вопросам на фоне напряжённости вокруг оценки событий прошлого. Глава польского правительства призвал украинскую сторону к «отрезвлению» и одновременно попросил поляков избегать чрезмерных эмоций в обсуждении темы.
«Я рассчитываю на отрезвление с той (украинской. — Прим. Life.ru) стороны. Также я рассчитываю на сдерживание излишних эмоций в Польше», — сказал Туск журналистам.
По его словам, для дальнейшего примирения между народами важна общая позиция, основанная на исторической правде. Туск обратился к «порядочным, умным и ответственным» украинцам, призвав их помнить, что «великое европейское сообщество опирается на правду».
Напомним, напряжённость между Польшей и Украиной усилилась после того, как Зеленский принял участие в перезахоронении лидера ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя «героев УПА*», на что президент Польши Навроцкий отреагировал лишением его ордена Белого Орла. Сообщалось также, что Зеленский в частных беседах нелестно высказывался о Польше и поляках.
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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.