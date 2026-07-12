Бывший премьер Польши исключил примирение с Украиной, пока она в руках у бандеровцев
Экс-премьер Польши Миллер назвал власти Украины последователями Бандеры
Украинские националисты с плакатом, на котором изображён Степан Бандера. Обложка © ТАСС / ЕРА
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что примирение Киева с Варшавой невозможно, пока в соседней стране у власти остаются последователи Степана Бандеры. Об этом он заявил журналистам издания Polsat News.
«Пока на Украине правят последователи Бандеры, ничего не изменится, потому что защита Бандеры, Шухевича и других бандитов входит в обязанности государства», — отметил Миллер.
По его мнению, только после смены власти и прихода в киевскую верхушку людей, которые по-другому отнесутся к прошлому страны, можно будет всерьёз обсуждать процесс примирения и эксгумацию. Миллер выразил возмущение, что Украина до сих пор продолжает чествовать нацистов, позабыв уроки истории.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинцев протрезветь на фоне конфликта из-за героизации нацистов. По его словам, для дальнейшего примирения между народами важна общая позиция, основанная на исторической правде. Варшава давно критикует Киев, где последователей Бандеры возвели в ранг «великих деятелей». Так, Владимир Зеленский торжественно назвал одно из подразделений ВСУ именем «героев» ОУН-УПА*. Кроме того, Киев взялся за создание Национального пантеона для перезахоронения нацистов, включая Коновальца, Петлюру и Бандеру, связанных с коллаборационизмом во Второй мировой.
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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.