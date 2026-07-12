Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что примирение Киева с Варшавой невозможно, пока в соседней стране у власти остаются последователи Степана Бандеры. Об этом он заявил журналистам издания Polsat News.

«Пока на Украине правят последователи Бандеры, ничего не изменится, потому что защита Бандеры, Шухевича и других бандитов входит в обязанности государства», — отметил Миллер.

По его мнению, только после смены власти и прихода в киевскую верхушку людей, которые по-другому отнесутся к прошлому страны, можно будет всерьёз обсуждать процесс примирения и эксгумацию. Миллер выразил возмущение, что Украина до сих пор продолжает чествовать нацистов, позабыв уроки истории.

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