Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что положить конец героизации нацистов на Украине можно только после прекращения существования режима экс-комика Владимира Зеленского. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Есть способ воздействовать (на практику героизации нацистов на Украине — ред.). Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — сказал он.

Ранее Европарламент принял резолюцию по Украине, в которой осудил решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ почётное наименование в честь «героев УПА»*. Подобный шаг противоречит европейским ценностям и негативно сказывается на добрососедских отношениях.

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