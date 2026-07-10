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9 июля, 21:02

Разорвавшая флаг ОУН-УПА* евродепутат требует остановить вступление Украины в ЕС

Обложка © X / Ewa Zajączkowska-Hernik

Обложка © X / Ewa Zajączkowska-Hernik

Депутат Европарламента из Польши Ева Зайончковская-Герник потребовала остановить ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Об этом она заявила, прокомментировав внесение её в базу украинского сайта «Миротворец»**.

«Я не поддамся запугиванию! В Европарламенте я требую немедленно приостановить ускоренный процесс вступления Украины в Евросоюз! Украинские спецслужбы ведут список «Миротворец»**, в который заносят фамилии людей, подлежащих преследованию, запугиванию и ликвидации. Сегодня в этот список внесли меня за то, что я осуждаю геноцидников из УПА* и отстаиваю интересы Польши. Ранее в него были внесены мои коллеги из партии «Патриоты за Европу». Это бандитизм и подлость по отношению к дипломатам ЕС!» — пишет она.

Зайончковская-Герник отметила, что ожидает реакции главы Европарламента Роберты Метсолы касательно защиты дипломатов. Так как «в данный момент жизнь и безопасность дипломатов находятся под угрозой».

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Напомним, Ева Зайончковская-Герник устроила акцию с флагом УПА* во время заседания в Брюсселе. Политик заявила, что выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, после чего демонстративно порвала флаг. Позднее она была внесена в базу сайта «Миротворец»**. Зайончковскую-Герник обвинили в участии в гуманитарных акциях, направленных против Украины. Кроме того, авторы ресурса акцентировали внимание на её неоднократных критических высказываниях в адрес политики Киева

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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

** Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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Тимур Хингеев
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