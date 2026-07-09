Президент Польши отказался обсуждать вопрос УПА* с Киевом

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава не намерена обсуждать с Киевом вопрос отношения к Украинской повстанческой армии*. По его словам, эта тема для польской стороны не является предметом политического торга.

Заявление прозвучало после саммита НАТО, где Навроцкий сообщил о встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Польский лидер отметил, что лично подтвердил ему позицию Варшавы.

«Для меня вопросы Украинской повстанческой армии* – это вопрос не для переговоров», – сказал Навроцкий журналистам.

Президент Польши добавил, что во время беседы с Зеленским вновь обозначил отношение Варшавы к историческому вопросу. По его словам, встреча состоялась, однако позиция польской стороны по теме УПА* осталась неизменной.

«Хорошо, что мы встретились. Я подтвердил нашу позицию по вопросу УПА*», – заявил Навроцкий.

Отношения Польши и Украины на протяжении многих лет осложняет спор вокруг событий на Волыни и в Восточной Галиции в период Второй мировой войны. Варшава считает массовые убийства польского населения, совершённые украинскими националистами, геноцидом. В 2026 году напряжённость вокруг исторической темы усилилась после участия Зеленского в перезахоронении одного из руководителей ОУН* и присвоения подразделению ВСУ названия, связанного с УПА*. После этого польская сторона лишила украинского лидера высшей государственной награды страны – ордена Белого Орла.

Ранее Life.ru писал, что польский депутат Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН-УПА* во время заседания Европарламента. Политик заявила, что таким образом выразила протест против символики, которую считает связанной с трагическими страницами истории Польши. Она также выступила против возможного ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

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