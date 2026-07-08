Навроцкий и Зеленский не смогли решить конфликт вокруг прославления нацистов

Президент Польши Кароль Навроцкий признал, что не смог преодолеть противоречия с Владимиром Зеленским по вопросу героизации Украинской повстанческой армии*. Встреча лидеров длилась около часа на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Я только что вышел со встречи с Владимиром Зеленским, она длилась около часа. Однако нам не удалось решить исторические вопросы», — рассказал Навроцкий на пресс-конференции.

Польский лидер подчеркнул, что для него недопустимость прославления УПА* «не является предметом торга». Вместе с тем он назвал разговор с Зеленским «конструктивным». УПА* признана экстремистской и запрещена в России.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск дал понять, что Варшава больше не намерена в одностороннем порядке демонстрировать доброжелательное отношение к Киеву. По его словам, польским властям известно, что украинские политики осознают последствия ухудшения отношений между двумя странами и заинтересованы в снижении напряжённости.

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