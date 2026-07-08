Член польского сейма Марек Якубяк сделал резкое заявление в адрес киевского главаря Владимира Зеленского на фоне обострения отношений между Варшавой и Киевом. Парламентарий напомнил о роли Польши в поддержке Украины в начале конфликта.

«Я просто скажу господину Зеленскому, который в последнее время очень высокомерно относится к Польше, что, если бы не Моравецкий [экс-премьер Польши] и если бы не Дуда [экс-президент Польши], я не знаю, дружище, был бы ты вообще жив», — заявил Якубяк.

Конфликт между Польшей и Украиной вокруг Украинской повстанческой армии* (УПА*) имеет глубокие исторические корни и в 2026 году перешёл в острую политическую фазу. Его основой является трагедия Волынской резни 1943–1945 годов, когда УПА*, по оценкам польских историков, уничтожила от 40 до 100 тысяч польских граждан, что Варшавой признано геноцидом. Обострение произошло в мае после того, как пЗеленский присвоил подразделению ВСУ почётное наименование «Героев УПА»*. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил киевского главаря высшей государственной награды — ордена Белого Орла, что спровоцировало обмен дипломатическими демаршами и «войну медалей».

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