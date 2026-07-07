Украинские беженцы в Польше расклеили портреты Бандеры с подписью «наш герой»
Степан Бандера. Обложка © Wikipedia
Украинские беженцы в Польше распространили плакаты с изображением лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Листовки с подписью «наш герой» появились накануне 11 июля — Дня памяти жертв Волынской резни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на подпольное движение Stop Grave.
На плакатах также содержатся оскорбительные надписи в адрес польского президента Кароля Навроцкого. В 2016 году польский парламент признал 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами в 1943–1945 годах против польского населения на Волыни и в Восточной Галиции.
Происходящее усугубляется продолжающейся в Киеве героизацией нацистских преступников. В конце мая киевский главарь Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении одного из главарей ОУН* Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ наименование «Имени героев УПА*».
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов** заявил, что конфликт Украины с Польшей является страшной политической ошибкой, назвал польские власти «незрелыми» и склонными к необдуманным решениям, предупредив, что худшее ещё впереди. Напряжение возникло после того, как Зеленский участвовал в перезахоронении лидера ОУН-УПА** Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя «героев УПА», в ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого Орла, а Буданов** отказался от польской награды, при этом журналисты сообщили, что Зеленский в личных беседах нелестно высказывался о Польше и поляках.
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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.
** Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.