Украинские беженцы в Польше распространили плакаты с изображением лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Листовки с подписью «наш герой» появились накануне 11 июля — Дня памяти жертв Волынской резни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на подпольное движение Stop Grave.

На плакатах также содержатся оскорбительные надписи в адрес польского президента Кароля Навроцкого. В 2016 году польский парламент признал 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами в 1943–1945 годах против польского населения на Волыни и в Восточной Галиции.

Происходящее усугубляется продолжающейся в Киеве героизацией нацистских преступников. В конце мая киевский главарь Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении одного из главарей ОУН* Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ наименование «Имени героев УПА*».

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