Буданов* предрёк настоящий пик конфликта с Польшей к годовщине Волынской резни
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кирило Буданов*
Обострение отношений между Киевом и Варшавой может усилиться в ближайшее время, а его настоящий пик связан с приближением годовщины Волынской трагедии, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*. Он подчеркнул, что Киев не намерен принимать ультиматумы со стороны Польши.
Политик уверен, что напряжённость между Киевом и Варшавой может усилиться в ближайшее время, а инициатором новой волны конфликта, по его мнению, станет польская сторона. По его оценке, скоро там предпримут ряд враждебных шагов. Всё это будет приурочено к дате годовщины событий на Волыни — 11 июля. Киев же не примет ультиматумов от Варшавы, ведь от России, которая «немножко мощнее Польши», она их тоже не приняла, заметил он.
«Да, тяжело, плохо, крови много. Но даже их ультиматум мы не приняли. Так почему кто-то думает, что мы примем что-то другое, от другой стороны?», — возмутился чиновник в интервью «РБК-Украина».
Ранее Кирилл Буданов* заявил, что конфликт Украины с Польшей является страшной политической ошибкой. При этом он назвал «незрелыми» польские власти, отметив, что Варшава склонна к принятию необдуманных решений. По словам чиновника, всё худшее ещё впереди. Напряжение между странами возникло после того, как Зеленский участвовал в перезахоронении главаря ОУН-УПА** Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя «героев УПА*». В ответ президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Зеленского орден Белого Орла (вручён в 2023 году). А Буданов* отказался польской государственной награды — Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Журналисты узнали, что Зеленский в личных беседах посылал «к чёрту» Польшу и поляков.
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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.