Буданов* предрёк настоящий пик конфликта с Польшей к годовщине Волынской резни

Обострение отношений между Киевом и Варшавой может усилиться в ближайшее время, а его настоящий пик связан с приближением годовщины Волынской трагедии, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*. Он подчеркнул, что Киев не намерен принимать ультиматумы со стороны Польши.

Политик уверен, что напряжённость между Киевом и Варшавой может усилиться в ближайшее время, а инициатором новой волны конфликта, по его мнению, станет польская сторона. По его оценке, скоро там предпримут ряд враждебных шагов. Всё это будет приурочено к дате годовщины событий на Волыни — 11 июля. Киев же не примет ультиматумов от Варшавы, ведь от России, которая «немножко мощнее Польши», она их тоже не приняла, заметил он.

«Да, тяжело, плохо, крови много. Но даже их ультиматум мы не приняли. Так почему кто-то думает, что мы примем что-то другое, от другой стороны?», — возмутился чиновник в интервью «РБК-Украина».

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