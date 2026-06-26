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26 июня, 09:20

«‎Это ещё не пик»: Буданов* назвал конфликт с Варшавой «страшной ошибкой»

Буданов* назвал конфликт между Украиной и Польшей «страшной ошибкой»

Обложка © Кирилл Буданов*. Обложка © X / k_budanov

Обложка © Кирилл Буданов*. Обложка © X / k_budanov

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* обеспокоен обострением отношений с Варшавой и считает ситуацию серьёзной политической ошибкой. Об этом он заявил на встрече со студентами Киево-Могилянской академии.

«Это ещё не пик, поверьте мне, там будет далее, как говорится, если все не остановятся немного. Оцениваю очень плохо и оцениваю как ошибку, причём страшную ошибку», — высказал опасения Буданов*.

Он уверен, что ухудшение отношений с соседними государствами создаёт дополнительные риски и проблемы для Незалежной, поэтому подобные конфликты необходимо минимизировать. С соседями, по его мнению, следует поддерживать либо хорошие, либо нейтральные отношения. При этом он также резко высказался в адрес польских властей, назвав их «незрелыми» и обвинив в принятии, как он выразился, «непроработанных решений».

Комментируя ситуацию, Буданов* провёл исторические параллели и заявил, что некоторые шаги выглядят «странно» и «неподготовленно».

На Украине заявили, что Буданов* спас отношения с Польшей после позорного скандала с «героями УПА»**
На Украине заявили, что Буданов* спас отношения с Польшей после позорного скандала с «героями УПА»**

Напомним, напряжение между Варшавой и Киевом возникло после того, как Зеленский участвовал в перезахоронении главаря ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя «героев УПА*». В ответ президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Зеленского орден Белого Орла (вручён в 2023 году). А Буданов* отказался польской государственной награды — Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Журналисты узнали, что Зеленский в личных беседах посылал «к чёрту» Польшу и поляков.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Милена Скрипальщикова
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