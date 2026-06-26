«‎Это ещё не пик»: Буданов* назвал конфликт с Варшавой «страшной ошибкой»

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* обеспокоен обострением отношений с Варшавой и считает ситуацию серьёзной политической ошибкой. Об этом он заявил на встрече со студентами Киево-Могилянской академии.

«Это ещё не пик, поверьте мне, там будет далее, как говорится, если все не остановятся немного. Оцениваю очень плохо и оцениваю как ошибку, причём страшную ошибку», — высказал опасения Буданов*.

Он уверен, что ухудшение отношений с соседними государствами создаёт дополнительные риски и проблемы для Незалежной, поэтому подобные конфликты необходимо минимизировать. С соседями, по его мнению, следует поддерживать либо хорошие, либо нейтральные отношения. При этом он также резко высказался в адрес польских властей, назвав их «незрелыми» и обвинив в принятии, как он выразился, «непроработанных решений».

Комментируя ситуацию, Буданов* провёл исторические параллели и заявил, что некоторые шаги выглядят «странно» и «неподготовленно».

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.