Польский депутат разорвала флаг ОУН-УПА* в Европарламенте во время дебатов

Депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник устроила акцию с флагом ОУН-УПА* во время заседания в Брюсселе. Политик заявила, что выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, после чего демонстративно порвала флаг.

Польский депутат разорвала флаг украинских националистов. Видео © Х / EwaZajaczkowska

«Я разорвала флаг Бандеры, символизирующий геноцид польских граждан», — написала парламентарий в соцсети X.

Политик также раскритиковала возможное продвижение Украины к членству в ЕС и заявила, что подобные символы не должны появляться в европейском политическом пространстве.

«Путь Украины в ЕС с символом убийц на флагах — это позор», — подчеркнула Зайончковская-Герник.

Ранее украинские беженцы в Польше распространили плакаты с изображением Степана Бандеры и подписью «наш герой». Листовки появились накануне Дня памяти жертв Волынской резни, который отмечается в Польше 11 июля. В стране эта дата связана с памятью о жертвах конфликтов между польским населением и украинскими националистическими формированиями в 1940-х годах.

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