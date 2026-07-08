Польского евродепутата Зайончковскую-Герник внесли в базу «Миротворца»*
Ева Зайончковская-Герник. Обложка © Wikipedia / European Union
Польский евродепутат от партии «Конфедерация» Ева Зайончковская-Герник пополнила базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Информация о появлении политика в этом перечне появилась на самом ресурсе.
Основанием для внесения персональных данных депутата стала её публичная акция, произошедшая на заседании Европарламента. Поводом послужил демонстративный разрыв флага организации УПА**.
На сайте Зайончковскую-Герник обвинили в участии в гуманитарных акциях, направленных против Украины. Кроме того, авторы ресурса акцентировали внимание на её неоднократных критических высказываниях в адрес политики Киева, касающейся героизации украинских националистических формирований.
Обычно в базу сайта «Миротворец»* попадают российские артисты, спортсмены и даже дети, поэтому внесение польского чиновника — явление редкое. Ранее руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий также был внесён в базу сайта за «разжигание межнациональной розни» и подстрекательство к неприязни к украинцам.
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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.
** Организация признана экстремистской и запрещена в России.