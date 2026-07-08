Польский евродепутат от партии «Конфедерация» Ева Зайончковская-Герник пополнила базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Информация о появлении политика в этом перечне появилась на самом ресурсе.

Основанием для внесения персональных данных депутата стала её публичная акция, произошедшая на заседании Европарламента. Поводом послужил демонстративный разрыв флага организации УПА**.

На сайте Зайончковскую-Герник обвинили в участии в гуманитарных акциях, направленных против Украины. Кроме того, авторы ресурса акцентировали внимание на её неоднократных критических высказываниях в адрес политики Киева, касающейся героизации украинских националистических формирований.

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