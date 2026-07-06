Главу канцелярии президента Польши внесли в базу «Миротворца»*

Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствует база данных интернет-ресурса.

Создатели сайта обвиняют польского чиновника в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни», в том числе в якобы подстрекательстве к неприязни поляков к украинцам.

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