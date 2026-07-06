Главу канцелярии президента Польши внесли в базу «Миротворца»*
Збигнев Богуцкий. Обложка © ТАСС / IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI
Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствует база данных интернет-ресурса.
Создатели сайта обвиняют польского чиновника в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни», в том числе в якобы подстрекательстве к неприязни поляков к украинцам.
Обычно на сайт «Миротворец»* попадают российские артисты, спортсмены и даже дети, поэтому появление там поляков — явление редкое. Камнем преткновения в отношениях между Польшей и Украиной является глубокое уважение украинских властей к пособникам Гитлера, которые в своё время нещадно убивали поляков, однако Киеву нет дела до претензий Варшавы. Ранее польский президент Кароль Навроцкий даже лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды.
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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.