Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 13:47

Главу канцелярии президента Польши внесли в базу «Миротворца»*

Збигнев Богуцкий. Обложка © ТАСС / IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

Збигнев Богуцкий. Обложка © ТАСС / IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствует база данных интернет-ресурса.

Создатели сайта обвиняют польского чиновника в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни», в том числе в якобы подстрекательстве к неприязни поляков к украинцам.

Польша рассекретит все поставки оружия Украине с 2022 года и проверит утечки
Польша рассекретит все поставки оружия Украине с 2022 года и проверит утечки

Обычно на сайт «Миротворец»* попадают российские артисты, спортсмены и даже дети, поэтому появление там поляков — явление редкое. Камнем преткновения в отношениях между Польшей и Украиной является глубокое уважение украинских властей к пособникам Гитлера, которые в своё время нещадно убивали поляков, однако Киеву нет дела до претензий Варшавы. Ранее польский президент Кароль Навроцкий даже лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar