Комика Алексея Щербакова внесли в базу «Миротворца»*

Российского комика Алексея Щербакова внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец»*. Это следует из данных ресурса.

В частности, артиста обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Чем именно Щербаков не угодил Киеву, неизвестно.

Ранее на «Миротворец»* внесли российского стримера Максима Шабанова, более известного под никнеймом Stint. Его, как и Шербакова, обвинили в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины».

